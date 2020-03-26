Томск, , 12:47 — REGNUM В Томской области 27 марта местами ожидаются осадки: ночью — снег, днём — мокрый снег и дождь. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также прогнозируются гололёдные явления, отложение мокрого снега. Видимость ухудшится, ветер усилится, местами порывы ветра будут достигать 18−23 м/с. На дорогах будет сильная гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также ожидается в Хакасии.

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