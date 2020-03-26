Штат Калифорния, США, , 13:09 — REGNUM Представители фонда Ким Чжин Дока и фонда Чон Гён Сика направили в Южную Корею, борющуюся с коронавирусом, средства защиты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей фондов, проживающих в Северной Калифорнии.

По их словам, фонды направили в Южную Корею 2 тыс. масок, 720 тыс. медицинских перчаток, 45 защитных очков и 400 защитных костюмов на общую сумму $34 860.

Данные средства защиты были направлены в Красный Крест Республики Корея через министерство иностранных дел.

Известно, что в сборе средств для гуманитарной помощи приняли участие пять южнокорейских ассоциаций в Северной Калифорнии.

Отмечается, что представители фондов также намерены бесплатно предоставить около 10 тыс. масок и 300 тыс. пар перчаток южнокорейцам, проживающих в Калифорнии.