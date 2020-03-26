История вопроса

Пропаганда здорового образа жизни является частью комплекса мер для укрепления здоровья. Две другие составляющие — создание необходимой инфраструктуры и условий для реализации этих мер и формирование у человека нужных ценностей.



К здоровому образу жизни принято относить: отказ от алкоголя и сигарет; соблюдение правил гигиены, регулярные физические нагрузки и занятия спортом; здоровое питание; закаливание, соблюдение режима дня.

