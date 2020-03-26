Москва, 26 марта 2020, 12:45 — REGNUM Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР) призвал самоорганизоваться и делать зарядку.
«Нужно делать зарядку, поддерживать форму в домашних условиях. Утренние пробежки на свежем воздухе вполне допустимы… Кто захочет заниматься физкультурой и спортом, тот сможет самоорганизоваться», — считает Дегтярёв.
Он обратил внимание на доступности видеоуроков в интернете.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Москвы на фоне коронавируса закрыли фитнес-клубы, спортзалы, ограничены массовые спортивные мероприятия.