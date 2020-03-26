Великий Новгород, , 12:43 — REGNUM В Новгородской области сейчас рассматривается вопрос о возможности работы дошкольных учреждений на неделе с 30 марта по 5 апреля, которая указом президента РФ объявлена нерабочей для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования, родители, которые на следующей неделе всё же будут работать, должны иметь возможность оставить своих детей под присмотром.

«Для принятия решения о количестве групп и перечне детских садов проводится опрос родителей», — сообщили в региональном министерстве образования.

Детей в детский сад рекомендуют вести только в случае крайней необходимости.

Все остальные образовательные организации региона с 30 марта остановят учебный процесс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 23 марта все образовательные учреждения Новгородской области перешли на дистанционное обучение.