Уфа, , 12:44 — REGNUM Число лабораторий, которые проводят диагностику коронавируса, увеличилось в Башкирии. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин на ежедневном брифинге.

По его словам, с 25 марта начали свою работу четыре лаборатории на базе РКБ имени Куватова, ГКБ №21 Уфы, Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционного заболевания и университетской клиникой БГМУ.

С 26 марта дня начали проводить диагностику коронавирусной инфекции лаборатории Республиканского кожного венерического диспансера, Больницы скорой медицинской помощи в Уфе, больница города Нефтекамска.

А с 30 марта будут возможны исследования на базе Республиканского медико-генетического центра.

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