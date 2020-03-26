Москва, , 12:36 — REGNUM Сотрудники ГИБДД в России будут меньше общаться с гражданами из-за распространения коронавируса, сообщили 26 марта в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Инспекторы ограничат свои контакты во время надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административном правонарушении.

Кроме того, регистрация транспортных средств будет выполняться только по предварительной записи через портал госуслуг. Свидетельства о внесении изменений в конструкцию транспортного средства будут выдаваться по предварительной записи по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружено 182 новых случая.