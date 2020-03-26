Москва, , 12:39 — REGNUM Москино с 17 марта приостановило работу кинотеатров и перевело свою деятельность в виртуальную реальность, чтобы граждане могли смотреть любимые кинокартины, не выходя из дома. Подробности этой деятельности приведены в специальном сообщении компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, из-за распространения новой коронавирусной инфекции был запущен проект «Москино Дома». В рамках него зрителей будут знакомить с историей кино, а также проводить для них лекции кинокритиков. Кроме того, проект поможет выбрать фильмы и даже откроет онлайн-кинокафе с интерьером кинотеатра «Москино Звезда», где будут проходить Q&A и мастер-классы о кино.

Следить за проектом и актуальными новостями можно будет на сайте «Москино Дома» и в социальных сетях. При этом просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах будет бесплатным.

«В онлайн-режиме пройдут и отмененные из-за карантина ретроспектива мультипликатора Юрия Бутырина и Бразильский киноклуб. Лекции и кинопоказы кинокритика Алисы Таежной «Идентификация женщины» будут переформатированы в видеоэссе», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Московские музеи подготовили виртуальные экскурсии на время закрытия