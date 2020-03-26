Абуджа, , 12:36 — REGNUM У руководителя администрации президента Нигерии Мухаммаду Бухари был выявлен коронавирус. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение высокопоставленного правительственного источника.

По информации журналистов телерадиокомпании, по факту инцидента не было дано официального комментария.

Аббе Кьяри, которого часто называют «правой рукой» президента Бухари, по сообщениям репортеров, более 70 лет.

Ранее в этом месяце он посетил Германию с другими нигерийскими должностными лицами. Напомним, что в Германии выявили более 27 000 подтвержденных случаев COVID-19. Неясно, был ли Кьяри изолирован сроком на 14 дней, когда он вернулся в Нигерию.

В общей сложности 16 губернаторов были в прямом контакте с Кьяри на встрече правящей партии, на которой присутствовали президент и его заместитель Йеми Осинбаджо, который в качестве меры предосторожности принял решение о соблюдении режима самоизоляции.

Между тем в администрации президента Нигерии, которая в настоящее время работает с сокращенным штатом сотрудников, объявили о бессрочном приостановлении еженедельного заседания кабинета министров, чтобы остановить распространение вируса.

Неизвестно, был ли президент, у которого есть нераскрытые медицинские проблемы, проверен на наличие вируса, сообщили журналисты.