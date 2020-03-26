Сургут, Югра, , 12:29 — REGNUM В Югре подтвердилось два новых случая заболевания коронавирусом. И вновь заболевшие — это жители Сургута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба ХМАО по профилактике коронавирусной инфекции.

«Заболевшие — жительницы Сургута, ранее вернувшиеся из зарубежных путешествий. По приезду с проявлением симптомов ОРВИ женщины были помещены в инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы», — пояснили в штабе.

Анализы подтвердили у женщин COVID — 19. Список контактировавших лиц установлен и передан в медицинские организации по месту их жительства, уточнили в штабе.

Напомним, ещё утром 26 марта в Югре насчитывалось двое заболевших коронавирусной инфекцией. Оба пациента изолированы, находятся в кинической больнице Сургута. Ранее они вернулись из зарубежных поездок.

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