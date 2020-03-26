Брянск, , 12:31 — REGNUM В условиях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо действовать сообща и помнить о личной ответственности каждого, считает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона на своей странице в социальной сети подчеркнул, что главный приоритет сейчас — здоровье, жизнь и безопасность людей.

Губернатор поддержал решение президента РФ о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Непростое время переживает не только Россия, но и весь мир, а благодаря заранее принятым мерам в стране пока удается сдерживать распространение болезни, уверен Александр Богомаз.

«Считаю абсолютно своевременным решение о том, чтобы сделать следующую неделю нерабочей. Лучше побыть дома, поберечь себя. Принят ряд социально значимых мер: о продлении социальных льгот и пособий, о поддержке семей с детьми, об оплате больничных, о кредитных каникулах, о поддержке бизнеса. Самое главное, как сказал президент, — проявить сплоченность, действовать сообща и помнить о личной ответственности каждого!» — написал губернатор.

Президент РФ Владимир Путин обратился к нации 25 марта по поводу мер, принимаемых в условиях распространения коронавирусной инфекции.