Киев, 26 марта 2020, 12:31 — REGNUM За минувший месяц из более 2,7 млн человек, проверенных на границе Украины, повышенная температура была выявлена у 52 из них, заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко, сообщила 26 марта пресс-служба МВД Украины.
Чиновник отметил, что данный показатель является сверхнизким.
Он напомнил, что в марте на Украину из-за рубежа вернулись около 200 тыс. человек, о состоянии здоровья которых ничего не известно.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 марта на Украине зафиксировали 156 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
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