Киев, , 12:31 — REGNUM За минувший месяц из более 2,7 млн человек, проверенных на границе Украины, повышенная температура была выявлена у 52 из них, заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко, сообщила 26 марта пресс-служба МВД Украины.

Чиновник отметил, что данный показатель является сверхнизким.

«Это свидетельствует о том, и поступает информация, что люди, перед тем, как пересекают границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, которые не имеют ярко выраженных симптомов», — рассказал Дейнеко.

Он напомнил, что в марте на Украину из-за рубежа вернулись около 200 тыс. человек, о состоянии здоровья которых ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 марта на Украине зафиксировали 156 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

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