Красноярск, , 12:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтверждено три случая коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM 26 марта в краевом управлении Роспотребнадзора, это люди из близкого круга контактов ранее заболевшего, вернувшегося из Австрии.

Таким образом, всего в регионе по состоянию на 15 часов по местному времени 26 марта зарегистрировано восемь лабораторно подтверждённых случаев коронавируса.

По данным ведомства, заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Они изолированы и «не представляют опасности для окружающих». За контактными лицами наблюдают медики.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 26 марта в Красноярском крае было зарегистрировано пять случаев коронавируса.

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