Уфа, , 12:30 — REGNUM 72 человека, в том числе 10 детей находятся в стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус. Такую информацию 26 марта сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.

По его словам, количество зараженных новым коронавирусом в регионе не изменилось. Таким образом, в Башкирии находятся четыре человека с подтвержденным диагнозом новый коронавирус, среди них один несовершеннолетний.

Состояние всех пациентов отмечается как удовлетворительное.

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