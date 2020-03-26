Москва, , 12:26 — REGNUM В Московском метрополитене проводится дезинфекция помещений и тоннелей от коронавиируса. За неделю с помощью промывочных машин дезинфицировано 150 км тоннелей метро, сообщили в Стройкомплексе.

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Каждую ночь в тоннелях распыляют более 90 тонн обеззараживающего состава. Уже промыто 95 перегонов большинства линий метро, 18 тупиков и семь соединительных веток.

До конца марта и в апреле проведут дезинфекцию ещё 600 км тоннелей метрополитена. Обработку станций метро Москвы проводят раз в два часа. Автоматы по продаже билетов обеззараживаются раз в час.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзору поручено проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции от коронавируса.

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