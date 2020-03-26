Гётеборг, Швеция, , 12:23 — REGNUM Утром 26 марта в Гётеборге, расположенном на юге Швеции, новый полевой госпиталь смог принять своих первых пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. В общей сложности в палатках оборудовано 20 мест для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Об этом 26 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В настоящее время персонал быстро обучается, чтобы иметь возможность работать в условиях полевой больницы, где, по информации журналистов издания, до 20 пациентов должны иметь возможность получить скорую неотложную помощь. Респираторы, имеющиеся в наличии в госпитале, являются более старого образца, чем те, которые есть в обычной больнице, но, по словам специалистов, это вовсе не означает снижение уровня личной безопасности пациентов и членов медперсонала.

Напомним, что после того, как национальная система здравоохранения Швеции оказалась перегруженной из-за резкого потока людей, обращающихся за помощью к медикам, власти страны решили привлечь армейские формирования для увеличения медицинской мобильной инфраструктуры. Ожидается, что практику возведения палаточных военных городков могут распространить на всю территорию Швеции, если ситуация с коронавирусом COVID-19 серьезно ухудшится, заставив властей пойти на такой шаг.

По состоянию на вечер 25 марта в Швеции насчитывалось более 1 000 зараженных. Всего лишь за одни прошедшие сутки количество умерших от вируса увеличилось почти вдвое и возросло до 37 человек, 18 из которых скончались в Стокгольме.