Цхинвал, , 12:22 — REGNUM Тест-системы для выявления коронавируса доставлены в Южную Осетию 25 марта из России. Об этом рассказала главный санитарный врач республики Марина Кочиева во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению инфекции, сообщает агентство «Рес».

"В республику доставлено пять тест-систем, которых хватит на 200 анализов», — сообщила Кочиева. Она предположила, что первые исследования будут проведены в ближайшие дни. До конца недели ожидается прибытие еще 500 тестов.

Кочиева также рассказала, что сотрудники Юго-Осетпотребнадзора побывали в России, где прошли обучение, а с ними прибыла специалист из Ставропольского противочумного института, чтобы проверить, как в республике налажена работа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии в рамках предотвращения пандемии введены различные ограничительные меры. Запрещены культурно-массовые акции, школы и детсады закрыты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии изучат вопрос введения дистанционного обучения