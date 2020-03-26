Барнаул, , 12:12 — REGNUM В Алтайском крае, где не обнаружили ни одного заразившегося короранирусом, в рамках введённого ранее режима повышенной готовности указом губернатора Виктора Томенко вводится ряд ограничений и запретов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, речь идёт о приостановлении на территории региона досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а самим гражданам запрещается посещать здания, строения и сооружения с массовым пребыванием людей. Это, в частности, касается ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Также запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

Также надзорным органам в срок до 1 мая 2020 предписано прекратить назначение проверок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при введении режима повышенной готовности из-за мировой эпидемии COVID-19 власти Алтайского края прописали алгоритм, которому рекомендовано следовать всем прибывшим в регион из стран, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией.

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