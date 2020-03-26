Милан, Италия, , 12:09 — REGNUM Коронавирус появился в провинции Ломбардия (Милан) задолго до официальных сообщений, вероятнее всего — в первые дни января 2020 года, сказано в опубликованной в четверг, 26 марта, статье ученых из 14 исследовательских центров.

Исследование проведено под руководством регионального управления по здравоохранению. Комментарии к исследованию были опубликованы в журнале Nature. В течение нескольких недель эпидемия присутствовала на севере Италии незримо, отметили ученые, исследовавшие данные 5830 заболевших в Ломбардии.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 25 марта, от коронавируса в Италии умерли 7503 человек, количество жертв за сутки выросло на 683 (на 10%). Выздоровели 9362 человек, днем ранее этот показатель составлял 1036 (рост на 12%). Всего коронавирусом заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 74 386 человек, это на 3491 (на 6%) больше, чем днем ранее.