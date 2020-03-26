Амстердам, , 12:06 — REGNUM Бургомистр г. Гааги Иохан Ремкес 25 марта принял решение о закрытии Гаагского Рынка из-за многолюдства, что представляло собой рискованную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса. В последнее время работа рынка в условиях коронавируса неоднократно становилась предметом дискуссий.

В 15:00 ч. 25 марта Ремкес приказал закрыть рынок. Возможно, он откроется 27 марта, но только для продажи продовольственных товаров и с ограничениями на число покупателей, как и в супермаркетах.

Гаагский Рынок, расположенный на улице Германа Костера, является самым крупным уличным рынком в Нидерландах и одним из самых крупных в Европе. Большинство торговцев и покупателей являются представителями различных этнических меньшинств в стране.