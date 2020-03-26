Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Все места общего пользования в жилых домах Ленинградской области подвергнут санитарной обработке. Об этом в четверг, 26 марта сообщает пресс-служба областной администрации.

Согласно постановлению правительства Ленинградской области о введении на территории региона режима повышенной готовности, администрации муниципальных образований и управляющие компании региона должны регулярно проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Все дверные ручки, перила, кнопки вызова лифтов и панели домофонов должны протираться, а помещения общего пользования ежедневно проветриваться.

Помимо этого, на досках объявлений, расположенных в подъездах жилых домов, информационных страницах в интеренете и социальных сетях, управляющая компания обязана разместить информацию о мерах профилактики вирусных инфекций.

«Аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний переведены на усиленный режим работы», — отметили в пресс-службе.

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