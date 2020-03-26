Тбилиси, , 12:04 — REGNUM Стали известны результаты тестирования на коронавирус у младенца, доставленного в критическом состоянии в Первую университетскую клинику в Грузии. Об этом 26 марта рассказала журналистам врач данного медучреждения Лали Турдзеладзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"Сделанный вчера тест — отрицательный <…> Состояние 14-дневного ребенка отчасти лучше. При поступлении состояние было критическим, а сейчас оно оценивается как средней тяжести» — сообщила Турдзеладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, младенца привезли в столичную клинику из города Марнеули, который закрыт на строгий карантин. Там осталась мать ребенка, у нее признаки заболевания не проявились. У ребенка диагностировали воспаление легких, представляющее угрозу для жизни.

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