Варшава, , 11:53 — REGNUM Одно из ведущих польских агентств занятости предложило работающим в стране гражданам Украины бесплатное оформление разрешений на временное пребывание в Польше, — так называемых «карт побыта». Об этом сообщает «Польское радио».

Компания EWL Group проводит акцию под названием Work — not Travel (англ. — «Работай — не путешествуй»), в рамках которой работающие в Польше не менее трёх месяцев украинские граждане могут бесплатно получить карту пребывания. Все формальности по её получению также берёт на себя компания.

«Акция появилась в момент, когда украинские граждане, которые работают в Польше на краткосрочной основе (виза или т.н. «безвиз»), особенно обеспокоены своей судьбой и перспективой заработать в Польше. Именно поэтому мы предлагаем им больший комфорт, гарантию продолжительного трудоустройства и надежного заработка, а также возможность выбора своего профессионального пути в этой стране. К тому же, мы неоднократно слышали нарекания украинских граждан на то, как трудно подать в Польше на «карту побыта». Теперь за них это сделают лучшие специалисты», — пояснила представитель компании Мария Кузенко.

Компания за символический один злотый обязуется оформить все необходимые для получения разрешения документы, и представлять интересы работника в органах власти до получения карты. Украинский гастарбайтер всё же должен будет оплатить сбор за подачу заявления и доверенности в размере 507 злотых (около 116 евро), но EWL Group обязуется вернуть ему эту сумму, если он проработает не менее трёх месяцев там, куда его устроила эта компания.

В связи с мерами, предпринимаемыми польским государством для борьбы с эпидемией коронавируса, множество украинских работников не может вернуться на работу в Польшу.