Москва, , 11:52 — REGNUM В Кодекс об административных правонарушениях будут внесены поправки. Об этом 26 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Штрафы и санкции вводятся в отношении тех граждан, кто не соблюдает требования по коронавирусу.

«К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья», — сказал Мишустин.

Штрафы распространятся как на граждан, так и на должностных и юридических лиц.