Симферополь, , 11:54 — REGNUM Власти Крыма подержали предложение МВД республики ограничить возможность посещения мест массового скопления народа несовершеннолетними. Об этом 26 марта на заседании о мерах по предотвращению распространения коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Просьба к родителям: пожалуйста, это делается исключительно в целях вашей личной безопасности, вашего здоровья и здоровья ваших детей и родных. Эти ограничения вынужденные. Соблюдайте, пожалуйста, меры безопасности. Мы сделаем такой нормативный акт», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с тем, что несовершеннолетние находятся на вынужденных каникулах, в МВД Крыма стали фиксировать большое количество несовершеннолетних в местах общего пользования. Особенно в супермаркетах и магазинах. Поэтому правоохранители предложили запретить нахождение несовершеннолетних в этих местах и штрафовать родителей за ненадлежащий контроль за поведением детей.

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