Самара, , 11:52 — REGNUM Два новых случая заражения COVID-19 выявлены на территории Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней. Все пациенты находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Специалисты установили круг лиц их контактов. В настоящее время идет работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводятся их лабораторные обследования.

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