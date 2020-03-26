Псков, , 11:48 — REGNUM Власти Псковской области разъяснили, при каких условиях возможны спортивные мероприятия в условиях ограничительных мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, указом губернатора Михаила Ведерникова до 12 апреля приостанавливается деятельность не только развлекательных и досуговых заведений (кинотеатров, ночных клубов, детских развлекательных центров), но также плавательных бассейнов и аквапарков.

«Функционирование спортивных клубов, фитнес-клубов и фитнес-центров допускается при соблюдении условий единовременного нахождения во всех помещениях клуба или центра не более 15 человек», — отметили в администрации региона. При этом всем посетителям и персоналу клуба предписывается обязательное измерение температуры тела и выполнение всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Также разрешается проведение тренировок на свежем воздухе с количеством участников не более 15 человек, если будут выполняться профилактические мероприятия.

«При несоблюдении данных требований деятельность фитнес-клубов и фитнес-центров также будет приостановлена», — отметили в администрации региона.

Что касается областных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на время карантина (до 12 апреля) их посещение запрещено, но — как и для фитнес-клубов, допускается возможность проведения тренировок на свежем воздухе с количеством участников не более 15 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области объявлен карантин до 12 апреля. Губернатор региона Михаил Ведерников, который сам находится в самоизоляции в Москве в связи с респираторным заболеванием, руководит регионом дистанционно, в Псков планирует вернуться 28 марта. Тест на коронавирус, который он сдал, показал отрицательный результат.

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