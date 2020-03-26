Нур-Султан, 26 марта 2020, 11:48 — REGNUM Три года лишения свободы получил бывший глава сельского округа в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе регионального департамента по противодействию коррупции.
Чиновник признан виновным в получении взятки путем мошенничества. В частности, он убедил жителя села Тимирязево в том, что без его разрешения якобы нельзя демонтировать разрушенное здание. Госслужащий получил 100 тыс. тенге ($224) за свои услуги.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте Казыбекбийский районный суд Караганды приговорил бывшего руководителя отдела строительства акимата (администрации) Шахтинска к десяти годам лишения свободы за хищение.
Читайте ранее в этом сюжете: Чиновник в Карагандинской области получил десять лет тюрьмы за хищение