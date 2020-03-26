Казань, , 11:47 — REGNUM В Татарии по состоянию на 26 марта выявлены трое новых заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб в РФ.

По словам главы пресс-службы правительства Татарии Лилии Галимовой, трое новых заразившихся прибыли из Швейцарии, Испании и Франции. Двое находятся в Республиканской инфекционной больнице в Казани, один — в Набережных Челнах.

«Состояние у всех ближе к удовлетворительному. Это означает, что отсутствуют повышенная температура и симптомы», — цитирует представителя пресс-службы «Бизнес-online». Галимова добавила, что за всеми контактными гражданами, включая тех, кто прилетел теми же рейсами, ведётся медицинское наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11:00 мск 26 марта число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионах Приволжского федерального округа выросло на 10 единиц. Всего в Поволжье с новой инфекцией госпитализированы 62 человека. Ранее была выписана одна из пациенток в Нижнем Новгороде, выписывается женщина, госпитализированная в Пензе. По-прежнему случаев коронавируса не выявили в Марий Эл и Мордовии.