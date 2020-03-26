Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Телефонную службу для консультаций жителей, у которых проявились признаки инфицирования коронавирусом, создадут в Грузии. Об этом замглавы министерства здравоохранения Грузии Тамар Габуния рассказала журналистам, 26 марта сообщает агентство «Новости Грузия».

«Будет создана единая коммуникационная система, которая будет телефонной и примет все те звонки, которые поступят в «112» из-за температуры или других симптомов. Квалифицированные семейные врачи заранее окажут им консультацию», — сообщила Габуния после завершения чрезвычайной встречи представителей системы здравоохранения.

Замглавы минздрава также отметила, что в дальнейшем, в случае необходимости, семейные врачи будут следить за состоянием пациентов в своих районах.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 марта в Грузии стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 77 больных COVID-19.

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