Тамбов, , 11:46 — REGNUM Первый заболевший COVID-19 вылечился в Тамбове, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области 26 марта. Всего, напомним, в регионе зафиксировано три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 26 марта, из больниц региона выписывают пять человек, ранее госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом, в том числе — и первая в регионе пациентка, у которой инфекция подтвердилась.

Первый случай коронавируса в Тамбовской области был зафиксирован 17 марта. Заболевание протекало в легкой форме. Повторные тесты подтвердили выздоровление.

В настоящее время на госпитализации находятся 15 человек, состояние всех стабильное. Также под медицинским наблюдением на дому остаются 343 человека.