Барнаул, , 11:45 — REGNUM В Алтайском крае, где платят самые маленькие в Сибири зарплаты, дают едва ли не самые большие взятки. Судя по информации, которую разметил в своём телеграм-канале депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая России») по итогам выступления в парламенте руководства ГУ МВД по Алтайскому краю, количество взяток в регионе продолжает расти.

«Сотрудники полиции в 2019 году выявили 188 преступлений коррупционной направленности (2018 — 191), однако, при общем снижении коррупционных деяний, взятки показывают стабильный рост.

Так, в прошлом году полицейские пресекли 70 (+32,1%; 2018 год — 53) фактов взяточничества, в том числе: 49 фактов получения взятки (+36,1%; 2018 год — 36); 19 — дачи взятки (+46,2%; 2018 год — 13); 2 — посредничества во взяточничестве (2018 год — 4)», — пояснил депутат.

По словам Ивана Мордовина, средняя сумма взятки в Алтайском крае составляет 370 тыс. рублей, тогда как в среднем по Сибирскому федеральному округу эта цифра гораздо скромнее — 270 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года был заключён под стражу заместитель главы Барнаула Сергей Дёмин. Его заподозрили в получении взятки в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей через посредника.

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На днях суд приговорил теперь уже бывшего управляющего делами администрации Алтайского края Алексея Белобородова. За крупную взятку и хищение, совершённые с использованием служебного положения, он получил три года колонии общего режима, а также штраф в размере четырёх миллионов рублей.

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Напомним, в марте 2020 года статистики сообщили, что по итогам 2019 года, при средней заработной плате в 38 365 рублей, жителям Алтайского края платили менее 28 тысяч рублей.

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