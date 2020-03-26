Омск, , 11:44 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков в связи с угрозой распространения коронавируса подписал распоряжение о вводе новых ограничений на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в областном правительстве.

В частности, на период действия режима повышенной готовности в Омской области приостанавливается проведение деловых, спортивных, зрелищных, публичных мероприятий, работа кружков и секций, других досуговых мероприятий с участием более 50 человек одновременно. Закрыть для посетителей подведомственные учреждения должно министерство культуры региона.

Приостанавливается деятельность дискотек, ночных клубов, кинотеатров, детских и иных развлекательных центров. Запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

Предприятиям общепита нужно направить все усилия на доставку еды на вывоз. Торговым предприятиям рекомендовано расширить возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом.

Что касается услуг связи и интернета, гражданам старше 65 лет они должны оказываться даже при нулевом и отрицательном балансе.

Образовательные организации переходят на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 26 марта в Омской области не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

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