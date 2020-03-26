Сеул, , 11:50 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа власти Южной Кореи рассматривают возможность перевода учащихся школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственные источники.

Начало учебного года в стране также перенесено на 6 апреля.

Известно, что правительство Южной Кореи начало подготовку к дистанционному обучению в начале месяца. 2 марта были открыты онлайн-классы, а с 10 марта была запущена интегрированная информационная система обучения «Школа-ON».

Отмечается, что правительство также намерено подписать соглашение с образовательной телерадиокомпанией Korea Educational Broadcasting System (EBS) о предоставлении бесплатного доступа к платному контенту, а также предоставить детям из малоимущих семей компьютеры для временного пользования или оплатить доступ к сети интернет.

В настоящее время представители министерства образования работают над детальным планом. По прежнему остается открытым вопрос о том, будет ли дистанционное обучение всеобщим или будет зависеть от региона и ступени школьного образования.

Пробное введение дистанционного обучения в некоторых школах начнётся со следующей недели.