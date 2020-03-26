Москва, , 11:44 — REGNUM Тест на коронавирус члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой не выявил наличие инфекционного забоелвания. Об этом 26 марта сообщила её дочь, телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

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«Результат теста отрицательный», — подчеркнула Собчак.

По её словам, медики поставили Нарусовой диагноз «пневмония». Собчак отметила, что из-за работы и постоянных съёмок с матерью уже две недели она не контактировала.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Людмила Нарусова была доставлена в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка накануне, 26 марта. Сюда её перевели из больницы, куда она обратилась с недомоганием и повышенной температурой.

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Напомним, на сегодняшний день в России общее количество заболевших COVID-19 достигло 840 человек. Только за последние сутки, 25 марта, было подтверждено 182 новых случая заражения новым типом коронавируса. Два человека скончались, 38 выздоровели.

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