Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону продолжают запасаться товарами длительного хранения. Это крупы, мука, сахар, соль, консервы и бытовая химия, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«Продолжается повышенный на 10−20% спрос на товары длительного хранения. Ситуация на потребительском рынке города стабильная, дефицита товарных запасов не наблюдается, население города обеспечено основными видами продуктов питания в полном объёме», — уточнил начальник управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональные власти заявляли о падении ажиотажного спроса на товары первой необходимости и продукты длительного хранения.

В Ростовской области с 25 марта ужесточены меры борьбы с коронавирусом. В частности, отменены массовые мероприятия, численность участников которых превышает 50 человек. Вместе с тем ограничена работа кружков и секций.

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