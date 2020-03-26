Москва, , 11:42 — REGNUM Пассажиры, прибывшие в Россию из-за рубежа, будут сдавать тест на коронавирус непосредственно в аэропорту. Об этом 26 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Анализы будут сдавать все пассажиры из стран, в которых выявлен хотя бы один случай заражения коронавирусом. Всем прибывающим также будут измерять температуру и выдавать памятки. Кроме того, сведения о прилетающих будут переданы в больниц. Дополнительные меры досмотра вступают в силу с 26 марта.

Отметим, с 27 марта Россия приостанавливает авиасообщение со всеми зарубежными странами. Исключением станут рейсы для эвакуации российских граждан.