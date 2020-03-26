Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Члены медицинского персонала еще одной больницы в Стокгольме сообщают о недостатках в методах обращения с поступившими гражданами с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. В это же время данные системы здравоохранения Швеции свидетельствуют о том, что персонал медицинских учреждений все больше подвергается риску заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщила шведское издание Sveriges Radio.

«К сожалению, мы думаем, что это уже свершившийся факт», — заявила Дориет Сонезидарик, представитель Шведской ассоциации профессионалов здравоохранения, одного из крупнейших профсоюзов Швеции для работников медицины.

На сегодняшний день уже действуют запреты на посещение многих шведских больниц для желающих. В Швеции сейчас всеми силами пытаются избежать распространения коронавируса среди сотрудников национальной системы здравоохранения. Однако несмотря не все усилия, некоторые члены медперсонала все же заразились.

«Некоторые наши коллеги уже заразились коронавирусом и сейчас находятся дома. Но у них не будут брать анализы для тестирования до тех пор, пока у них не завершиться протекание болезнь», — добавила Дорит Сонезидарик.