Москва, , 11:38 — REGNUM В России для нарушителей карантина по коронавирусу в выходную неделю введут штрафы. Об этом сегодня, 26 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Для тех, не соблюдает связанные с коронавирусом требования, и проявляет редкое легкомыслие, будут введены штрафы», — подчеркнул Мишустин.

Он также поручил Роспотребнадзору определить количество материалов для выявления коронавируса, чтобы закупить их для всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (60%) поддерживают решение президента России Владимира Путина о выходной неделе из-за распространения коронавируса.

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