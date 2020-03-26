Москва, 26 марта 2020, 11:38 — REGNUM В России для нарушителей карантина по коронавирусу в выходную неделю введут штрафы. Об этом сегодня, 26 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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«Для тех, не соблюдает связанные с коронавирусом требования, и проявляет редкое легкомыслие, будут введены штрафы», — подчеркнул Мишустин.
Он также поручил Роспотребнадзору определить количество материалов для выявления коронавируса, чтобы закупить их для всех регионов России.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (60%) поддерживают решение президента России Владимира Путина о выходной неделе из-за распространения коронавируса.
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