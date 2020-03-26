Москва, , 11:36 — REGNUM В РФ с 27 марта прекращается авиасообщение с другими странами. Об этом заявил 26 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Мы ограничиваем внешний приток людей, которые могут быть источником притока инфекции», — сказал он.

По его словам, будет прекращено «регулярное и чартерное сообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно». Исключением станут рейсы для вывоза граждан в Россию.

МИД РФ поручено организовать содействие по организационным вопросам, а Минфину — обеспечить финансирование.