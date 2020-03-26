Стокгольм, , 11:44 — REGNUM В настоящее временя не менее 80% зараженных коронавирусной инфекцией могут испытывать лишь легкие симптомы, не подозревая о том, что больны опасным вирусом. Некоторые из них даже не замечают, что они являются переносчиками COVID-19. Но все же небольшая часть населения в любой стране подвергается серьезным последствиям инфицирования, одним из которых является повреждение легочных путей. К таким выводам пришли шведские вирусологи. Об этом 26 марта сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Шведские ученые предупредили, что здоровые легкие на рентгеновском снимке первоначально выглядят черными, так как они наполнены воздухом. В начале пневмонии можно увидеть размытые белые пятна, которые состоят из жидкости и различных типов клеток иммунной системы. В случае прогрессирования инфекции пятна становятся еще белее до тех пор, пока не заполняют все легкие, не давая человеку свободно дышать.

Таким образом, шведские вирусологи обратили внимание общественности на то, как медленно протекает болезнь без явных симптомов. В то же время ничего не подозревающие люди могут пренебрегать введенные властями разных меры по сдерживанию коронавируса COVID-19 и, тем самым, распространять инфекцию среди населения своей страны.