Уфа, , 11:39 — REGNUM Чиновникам в Башкирии поручено пройти тест на новый коронавирус. Соответствующее поручение 26 марта дал глава республики Радий Хабиров на совещании по вопросам профилактики распространения коронавируса.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку чиновникам больше всех приходится общаться с гражданами. Сам он сдаст тест на новую коронавирусную инфекцию сегодня же.

Глава республики отметил, что данная мера направлена прежде всего на то, чтобы не распространять инфекцию дальше.

По словам министр здравоохранения Максима Забелина, тестов для здоровых людей пока не достаточно, поскольку они необходимы в первую очередь для граждан, которые прибыли из-за границы. При этом поступление новых расходных материалов ожидается в ближайший понедельник.

Несмотря на это, Максим Забелин заверил, что для членов правительства тесты найдутся. Поэтому анализы будут взяты них сегодня же.

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