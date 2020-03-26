Белгород, 26 марта 2020, 11:40 — REGNUM Откликнуться на слова президента России о слаженной, профессиональной и вдумчивой работе должны все жители. Такое мнение высказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей странице в социальной сети. Глава региона считает, что в сложившихся условиях развития коронавирусной инфекции необходимо не терять самообладания, действовать.
Губернатор подчеркнул, что президент объявил о беспрецедентных мерах поддержки наиболее уязвимых категорий граждан — семей с детьми, пенсионеров, людей, потерявших работу, индивидуальных предпринимателей.
Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны 25 марта. Назвал меры поддержки, которые окажет государство во время пандемии коронавируса, объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля 2020 года.