Белгород, , 11:40 — REGNUM Откликнуться на слова президента России о слаженной, профессиональной и вдумчивой работе должны все жители. Такое мнение высказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей странице в социальной сети. Глава региона считает, что в сложившихся условиях развития коронавирусной инфекции необходимо не терять самообладания, действовать.

Губернатор подчеркнул, что президент объявил о беспрецедентных мерах поддержки наиболее уязвимых категорий граждан — семей с детьми, пенсионеров, людей, потерявших работу, индивидуальных предпринимателей.

«То есть дал понять всем, кто остро переживает текущую ситуацию, — вы не одни, у вас есть на кого положиться, вас есть кому защитить! Считаю, что мы, в свою очередь, должны откликнуться на слова президента России о слаженной, профессиональной и вдумчивой работе. Не терять самообладания, а действовать, чётко следовать правилам безопасности всем — от мала до велика. Только так, сообща, мы сможем преодолеть препятствия и выпавшие нам испытания с наименьшими потерями», — написал Евгений Савченко.

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны 25 марта. Назвал меры поддержки, которые окажет государство во время пандемии коронавируса, объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля 2020 года.