Стокгольм, , 11:37 — REGNUM В Швеции за считанные дни спрос на тесты, позволяющие выявить у человека коронавирусную инфекцию COVID-19, значительно возрос. Некоторые представители регионов страны открыто заявляют, что не они не в состоянии тестировать столь много желающих пациентов или сотрудников медперсонала. Помимо прочего, существует нехватка реагентов, необходимых для проведения тестовых анализов. Чувствуется также неопределенность в отношении будущих поставок веществ для тестирования. Об этом 26 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Мы не можем проверить всех желающих, как бы мы этого не желали. Мы хотели бы протестировать больше сотрудников, чтобы они могли побыстрее вернуться к работе после болезней», — заявила Марга Брисман, заместитель регионального терапевта в Вестре-Гёталанде.

Сообщается, что при заборе образца биологического материала для обнаружения COVID-19 он должен быть проанализирован с использованием специальных жидкостей, называемых реагентами, прежде чем человек сможет узнать, является ли результат положительным или отрицательным. Но в регионе Швеции Вестре-Гёталанде, как и многих других существует острая нехватка таких веществ.

В настоящее время Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендует в первую очередь обследовать тех пациентов, которые настолько больны, что им требуется стационарное лечение; затем — медицинских работники, у которых проявляются симптомы коронавируса COVID-19.