Ульяновск, , 11:31 — REGNUM Ульяновский губернатор Сергей Морозов в очередном видеообращении заявил, что в апреле в России ежедневно будет производиться до 5 млн медицинских масок, в то время как до пандемии коронавируса выпускалось 600 тыс. масок в сутки. По его словам, как только производство будет отлажено, «в розничную продажу медицинские маски будут поступать постоянно».

Глава региона ответил на несколько самых часто задаваемых вопросах от населения, в числе которых — вопрос об отсутствии медицинских масок.

«Да, это действительно проблема. До пандемии 18 российских предприятий производили примерно 600 тыс. масок в сутки. И тогда этого было более чем достаточно. Но сегодня явно не хватает. Поэтому все предприятия страны переведены на круглосуточный режим работы без выходных. Уже буквально в считаные дни, в середине апреля, медицинских масок будет выпускаться — коллеги, вдумайтесь — 5 млн штук в сутки. Плюс введён запрет на экспорт, плюс мы сами начали выпускать гигиенические маски на фабрике «Русь», на нескольких малых предприятиях области. Плюс федеральное правительство закупило первую партию (25 млн штук) за рубежом, и сейчас они направляются в регионы», — проинформировал Сергей Морозов.

По его словам, при поступлении средств защиты «в первую очередь мы будем обеспечивать медиков, сотрудников правопорядка, сотрудников общепита, общественного транспорта»:

«То есть всех тех, кто сегодня больше всех и больше всего подвергается опасности. В розничную продажу медицинские маски будут поступать постоянно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на одном из местных предприятий организовано производство гигиенических масок. В первую очередь ими будут обеспечены врачи, сотрудники общественного транспорта, продавцы.

Напомним, на 24 марта в Поволжье коронавирус выявлен у 44 человек, один из которых ранее был выписан в Нижнем Новгороде. Максимальное число пациентов с коронавирусом наблюдается в Самарской области — десять человек, в Нижегородской, Кировской областях и Татарии — по семь человек. В Ульяновской области коронавирус подтверждён у одного человека.

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