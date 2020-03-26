Ульяновск, 26 марта 2020, 11:31 — REGNUM Ульяновский губернатор Сергей Морозов в очередном видеообращении заявил, что в апреле в России ежедневно будет производиться до 5 млн медицинских масок, в то время как до пандемии коронавируса выпускалось 600 тыс. масок в сутки. По его словам, как только производство будет отлажено, «в розничную продажу медицинские маски будут поступать постоянно».
Глава региона ответил на несколько самых часто задаваемых вопросах от населения, в числе которых — вопрос об отсутствии медицинских масок.
По его словам, при поступлении средств защиты «в первую очередь мы будем обеспечивать медиков, сотрудников правопорядка, сотрудников общепита, общественного транспорта»:
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на одном из местных предприятий организовано производство гигиенических масок. В первую очередь ими будут обеспечены врачи, сотрудники общественного транспорта, продавцы.
Напомним, на 24 марта в Поволжье коронавирус выявлен у 44 человек, один из которых ранее был выписан в Нижнем Новгороде. Максимальное число пациентов с коронавирусом наблюдается в Самарской области — десять человек, в Нижегородской, Кировской областях и Татарии — по семь человек. В Ульяновской области коронавирус подтверждён у одного человека.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области наладили производство медицинских масок