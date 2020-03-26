Стокгольм, , 11:42 — REGNUM По данным правоохранителей Швеции, в связи с тем, что из-за коронавирусной инфекции COVID-19 многие люди, в том числе и несовершеннолетние, вынуждены соблюдать домашнюю самоизоляцию, в настоящее время фиксируется рост совершений преступлений против детей в интернете. Речь, прежде всего, идет как о преступниках, которые в большей степени связываются с детьми для своих сексуальных целей, так и о том, что они обмениваются с несовершеннолетними материалами, содержащими сцены насилия. Об этом 26 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Эти обе активности увеличиваются. И, прежде всего, страшно, что сами преступники заявляют, что в Интернете много детей, и они легкодоступны, потому что контроль над некоторыми приложениями и платформами осуществляется в меньшей степени, чем обычно», — заявил Патрик Корднер, руководитель отдела национального полицейского центра по борьбе с интернет-преступностью.

Полицией Швеции уже привлечены сотрудники, которые в реальном времени следят за развитием событий на цифровых платформах, где преступники обсуждают, как они могут сексуально эксплуатировать детей. Сообщается, что злоумышленники обмениваются советами и делятся материалами, пропагандирующими насилие над детьми. Речь идет о фотографиях и фильмах.

Таким образом, полиция Швеции столкнулась с проблемой, когда многие дети активно пользуются интернетом во время домашнего режима, и в то же самое время они становятся жертвой преступников, которые орудуют в неконтролируемой и, тем самым, благоприятной для них среде. Поэтому полицейские в Швеции советуют родителям ужесточить контроль над онлайн-активностью своих детей.