Глава Крыма поддержал идею ограничения прогулок несовершеннолетних
Власти Крыма подержали предложение МВД республики ограничить возможность посещения мест массового скопления народа несовершеннолетними.
В Тульской области весенние каникулы для школьников проходят в режиме онлайн. В регионе для детей открыт доступ ко всем имеющимся программам, мастер-классам и видеоурокам.
Помимо этого, все дети смогут принять участие в онлайн-мероприятиях, расписание которых есть на сайте http://doobr71.ru. Также точное расписание можно узнать по телефону:
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) рассказал о третьекласснице Василине, она живет в Тульской области и решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом — читает детям книги по WhatsApp.
«Для всех, кто позвонит, она уже приготовила книги на выбор. Здесь и «По щучьему велению», и «Аленький цветочек», и «Гуси-лебеди», — отметил Шаргунов в Facebook.
Власти Томской области совместно со школами подготовили онлайн-ресурсы для организации досуга школьников на время каникул. В области каникулы начались 23 марта, а из-за распространения коронавируса их продлили до 12 апреля. В частности, сообщается, что есть возможность смотреть спектакли и посещать выставки музеев мира онлайн.
Томские музеи и театры также подготовили онлайн-выставки и записи спектаклей, сообщает TV Томск.
В Госдуме рассказали, чего нельзя делать в нерабочую неделю
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») поддержал меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным по нераспространению коронавируса, а также рассказал, чего не надо делать в «каникулы».