С 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена нерабочая неделя. Такое решение огласил 25 марта президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Всем рекомендовано оставаться дома, чтобы не увеличивать скорость распространения коронавируса.

Россию ждут «каникулы», но все развлекательные учреждения, бары, рестораны работать не будут.

Как не заскучать дома и интересно провести неделю — в трансляции ИА REGNUM.