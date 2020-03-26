Тюмень, , 11:27 — REGNUM В Тюмень 6 394 жителей вернулись из-за границы в марте 2020 года, из них местонахождение установлено лишь у 4 596 человек. По остальным идёт розыск, заявил на заседании городской думы областной столицы начальник УМВД по Тюмени Евгений Козлов.

Помимо этого, четыре человека отказались добровольно ехать на обсервацию в санаторий «Градостроитель». Причём они общались с заражёнными COVID-19. В отношении COVID-диссидентов составлены материалы и направлены в управление Роспотребнадзора для привлечения их к административной ответственности и передачи дел в суд, сообщил начальник полиции Тюмени.

В Тюмени, по данным штаба по профилактике коронавирусной инфекции, на 26 марта с COVID-19 зарегистрировано два человека. Оба размещены в боксах областной инфекционной больницы.

На карантине в санатории «Градостроитель» на 26 марта размещён 71 человек. Их анализы на COVID-19 отрицательные, поэтому их выписка запланирована на 3 апреля.