Пермь, 26 марта 2020, 11:25 — REGNUM В Пермском крае на 26 марта зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекций. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в регионе увеличилось двукратно. Ранее коронавирус диагностировали у пяти человек.
На 25 марта в Прикамье 2521 человек находился на домашнем карантине по предписанию главного санврача. Еще 39 человек пребывали в изолированных палатах в больницах.
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