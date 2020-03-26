Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае на 26 марта зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекций. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в регионе увеличилось двукратно. Ранее коронавирус диагностировали у пяти человек.

На 25 марта в Прикамье 2521 человек находился на домашнем карантине по предписанию главного санврача. Еще 39 человек пребывали в изолированных палатах в больницах.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач пренебрёг карантином: десятки медиков в изоляции