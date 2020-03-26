Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Пятеро военнослужащих в Грузии, у которых подозревают коронавирус, помещены в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом 26 марта сообщает агентство Report.

По данным журналистов, у военных проявились симптомы, характерные для заболевших COVID-19. Они были госпитализированы 25 марта. Результаты исследований о наличии у пациентов коронавирусной инфекции должны быть готовы 26 марта.

Стоит отметить, что в Грузии еще не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих. В рамках мер по борьбе с распространением этой инфекции воинские подразделения в стране с 21 марта переведены на казарменное положение.

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