Липецк, , 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Женщина в начале марта обнаружила в рабочей группе несколько недостоверных сообщений о якобы реальном количестве заразившихся коронавирусом, проигнорировала тот факт, что они поступили из ненадёжного источника, и распространила через общий чат родителей группы детского сада, откуда дезинформация стала распространяться дальше.

Мировой суд решил, что таким образом она создала угрозу общественной безопасности. Её признали виновной по административной статье «Злоупотребление свободой массовой информации» и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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